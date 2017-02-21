Під час Майдану Янукович планував втекти з військами на Донбас, – екс-глава МВС

Екс-глава МВС України часів Віктора Януковича Віталій Захарченко заявив в ефірі одного з російських телеканалів, що після його усунення Янукович перебував у Києві. Вони домовилися про виведення на Донбас силовиків, які під час кривавих подій на Майдані перебували в центрі Києва.

Про це повідомляє "ТСН".

У нас була така домовленість: я вирушаю на Донбас, забезпечую логістику для всіх, хто буде туди виводитися. Війська виводить командувач Внутрішніми військами... Я розумів, що бійцям будуть мстити. Ми розуміли так, що у нас є легітимний президент Янукович, який прибуде на Донбас, і на Донбасі будуть війська. Ми забезпечуємо конституційно обраного президента і ведемо подальші переговори,

– нагадав Захарченко.

Він додав, що не сумнівався в нехтуванні виконанням підписаних з тодішньою опозицією протоколів.

Янукович це зрозумів, коли летів з Києва до Харкова і з Харкова до Донецька,

– додав колишній міністр.

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Захарченко також розповів, що 21 лютого 2014 року з Януковичем по-телефону обговорював порядок відведення військ на Донбас і порядок свого від'їзду на Донбас.