  • укр
  • рус
19:34
22 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Де лікується Путін. Золотий православний телефон
Вєсті Кремля
20:03, 21 січня
Вєсті.UA. Жир. Чарівні наслідки закриття
Вєсті.UA
23:14, 21 січня
Хто з нардепів-мільйонерів цинічно використовує державні гроші на житло
ЦРУ
21:45, 19 січня
Випуск новин за 17:00: На кого готували замах російські спецслужби. Трамп критикує журналістів
Випуск новин
18:16, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Під час референдуму щодо Brexit у Британії невдало запустили балістичну ракету

18:23, сьогодні 628 Читать новость на русском
Запуск ракети Trident II D5
Запуск ракети Trident II D5 / Defense Industry Daily

Понад півроку у Великобританії приховували невдалий запуск ракети під час ядерних випробувань.

Про те, що невдалий запуск британської ядерної ракети Trident II D5 вирішили засекретити пише видання The Sunday Times.

Trident II D5 missile No 10, що може вбити мільйони, якщо несе ядерну боєголовку, зазнала невдачі після запуску з британської субмарини біля берегів Флориди у червні минулого року,
– зазначає видання.

Ці ядерні випробування стали останніми ядерними випробуваннями Великобританії за останні 4 роки, що "піднімає серйозні питання стосовно надійності і безпечності збройної системи".

Як йдеться у матеріалі The Sunday Times з посиланням на джерела у керівництві Королівського військово-морського флоту Великої Британії, неоснащена ядерною боєголовкою ракета збилась з курсу і полетіла в сторону США після того, як її випустили із субмарини HMS Vengeance.

Ракета мала пройти понад 9 тисяч кілометрів і потрапити у ціль на західному узбережжі Африки, проте вийшла з ладу одразу після запуску.

Читайте також: Кравчук розповів, у скільки Україні обійдеться відновлення ядерного потенціалу

Сталася паніка на вищому урядовому і військовому рівні після катастрофічної невдачі у першому ж випробуванні нашого засобу ядерного стримування за чотири роки,
– зазначили джерела видання.

Що цікаво, ракети класу Trident після 2000 року тестували лише 5 разів, оскільки такі випробування є витратними і коштують приблизно по 17 мільйонів футнів стерлінгів кожна.

Як зазначає видання, випробування відбулось майже одночасно із голосуванням Британії за вихід з ЄС і вступом на посаду нового прем’єр-міністра країни Терези Мей.

Інженер Майкл Еллеман, який брав участь у розробці ракети цього класу, наголошує, якби це було не випробування, а ракета мала ядерну боєголовку, то наслідки були б катастрофічними.

В уряді Терези Мей підтверджують факт проведення ядерних випробувань у червні 2016-го, проте коментувати їхні результати відмовляються.

Теги: Великобританія Ядерна безпека Brexit
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Як відпочивали українські зірки на зимових канікулах: яскраві фото і відео
сьогодні, 18:02 Як відпочивали українські зірки на зимових канікулах: яскраві фото і відео
1583
Соборность – это понять, что оккупация – наша общая беда
сьогодні, 17:30 Соборность – это понять, что оккупация – наша общая беда
Володимир Шередега 483
Демократия танками не ограничится: такого Европа не видела со времен Холодной войны
сьогодні, 16:40 Демократия танками не ограничится: такого Европа не видела со времен Холодной войны
Злой Одессит 2 1948
сьогодні, 13:29 "Три ікси: Реактивізація" або Він Дізель у ще одному бездумному бойовику
Юлія Ліпенцева 1416
Чим небезпечний короткий сон та як привчити організм висипатись – корисна інфографіка
сьогодні, 13:21 Чим небезпечний короткий сон та як привчити організм висипатись – корисна інфографіка
2813
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 70
Скандал з нардепом Скориком і перший сніг, – найцікавіше за добу
 23 вересня 2016 , 08:06
Жарт на 50 мільйонів: "Квартал 95" не проситиме в держави грошей
 13 вересня 2016 , 18:02 2
Нарешті вдома, – російський журналіст переїхав жити в Україну
 16 січня , 17:01 2
Екс-ватажок "ДНР" в Москві розповів про десятки загиблих росіян в АТО
 25 вересня 2016 , 11:53
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук