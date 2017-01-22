Під час референдуму щодо Brexit у Британії невдало запустили балістичну ракету

Понад півроку у Великобританії приховували невдалий запуск ракети під час ядерних випробувань.

Про те, що невдалий запуск британської ядерної ракети Trident II D5 вирішили засекретити пише видання The Sunday Times.

Trident II D5 missile No 10, що може вбити мільйони, якщо несе ядерну боєголовку, зазнала невдачі після запуску з британської субмарини біля берегів Флориди у червні минулого року,

– зазначає видання.

Ці ядерні випробування стали останніми ядерними випробуваннями Великобританії за останні 4 роки, що "піднімає серйозні питання стосовно надійності і безпечності збройної системи".

Як йдеться у матеріалі The Sunday Times з посиланням на джерела у керівництві Королівського військово-морського флоту Великої Британії, неоснащена ядерною боєголовкою ракета збилась з курсу і полетіла в сторону США після того, як її випустили із субмарини HMS Vengeance.

Ракета мала пройти понад 9 тисяч кілометрів і потрапити у ціль на західному узбережжі Африки, проте вийшла з ладу одразу після запуску.

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Сталася паніка на вищому урядовому і військовому рівні після катастрофічної невдачі у першому ж випробуванні нашого засобу ядерного стримування за чотири роки,

– зазначили джерела видання.

Що цікаво, ракети класу Trident після 2000 року тестували лише 5 разів, оскільки такі випробування є витратними і коштують приблизно по 17 мільйонів футнів стерлінгів кожна.

Як зазначає видання, випробування відбулось майже одночасно із голосуванням Британії за вихід з ЄС і вступом на посаду нового прем’єр-міністра країни Терези Мей.

Інженер Майкл Еллеман, який брав участь у розробці ракети цього класу, наголошує, якби це було не випробування, а ракета мала ядерну боєголовку, то наслідки були б катастрофічними.

В уряді Терези Мей підтверджують факт проведення ядерних випробувань у червні 2016-го, проте коментувати їхні результати відмовляються.