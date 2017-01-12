Під час спецоперації у Чечні загинув "кадирівець"

У Чечні відбулася спецоперація із затримання кримінальної групи, яка готувала "серію резонансних тяжких злочинів".

Про хід її проведення розповів очільник республіки Рамзан Кадиров, передає ТАСС.

"Під час проведення спецоперації у населених пунктах Курчалоєвського району було знищено чотирьох бойовиків, а одного з цієї групи вдалося затримати. Одному з озброєних бойовиків з цієї групи, скориставшись темним часом доби, вдалося сховатися. Місце його можливого місцезнаходження повністю заблокували. З настанням світанку почнеться активна фаза операції ", – зазначив він.

Також Кадиров додав, що у результаті операції загинув і один з його "бойових товаришів".

За його словами, за останні дві доби з моменту початку операції затримано кілька десятків бойовиків і їх посібників.

За інформацією ресурсу "Кавказский узел", усього було затримано 21 особу.

Крім того, було вилучено міни, вибухові речовини, боєприпаси, зброю.

Очільник Чечні підкреслив, що ця злочинна група представляла особливу небезпеку, а деякі з її членів були близькими родичами знищеного в 2006 році Іси Мускієва та інших особливо небезпечних терористів. На рахунку у Іси Мускіева і його брата 102 убиті людини з населених пунктів Курчалоєвського і Шалінського районів.

Читайте також: У мережі показали відео запеклої перестрілки у Грозному