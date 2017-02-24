Під Донецьком – важкий бій, – місцеві

На околицях окупованого Донецька почався тяжкий бій. В самому місті – дуже напружена ситуація. Про це розповідають місцеві жителі.

Про це пише видання "Сегодня".

За словами очевидців, місто здригається від потужних артилерійських залпів, а на півночі йде важкий бій.

"Останні півгодини (близько 17:00) артилерія працює досить інтенсивно. Стріляють звідкись з боку Куйбишевського району. В районі Авдіївської промзони зав'язався потужний бій. Чути кулеметні черги і вибухи", – сказав місцевий житель Ілля.

Люди, які живуть у віддалених районах від лінії фронту також заявляють, що потужність роботи артилерії відчувається незвично сильно.

"Гуркіт дуже гучний, навіть із закритими вікнами: підлога тремтить, а відлуння по всьому місту розлітається", – повідомила мешканка Ворошиловського району Олена.

Нагадаємо, за минулу добу, 23 лютого, на Донбасі загинув один український воїн. Ще двоє зазнали поранення.