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Під Києвом правоохоронці закрили бордель для особливих клієнтів

16:03, сьогодні 2643 Читать новость на русском
У Києві закрили бордель
У Києві закрили бордель / Фото з вільних джерел

Столичні правоохоронці припинили діяльність борделю, в якому українки надавали інтим-послуги винятково іноземцям.

Про це повідомила прес-служба Нацполіції Києва.

Власником борделю виявився 28-річний житель Київської області. На так звану "роботу" чоловік брав дівчат та диспетчерів не тільки привабливих, але й із хорошим знанням іноземної мови. Окрім цього, керівник борделю цікавився розвитком бізнесу та спектром послуг у конкурентів.

У секс-бізнесі працювали 2 диспетчери та 20 жінок легкої поведінки. Вартість послуг, залежно від їх виду, складала від 1,6 до 4 тисяч гривень за годину.

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Наразі власники інтим-бізнесу перебувають у ізоляторі. Загалом затримали 5 осіб. Окрім цього, в помешканнях фігурантів кримінальної справи провели обшуки.

Оперативники одночасно провели 10 санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів та за адресами "притонів". Вилучили гроші, банківські картки, рекламні візитівки, записки із розрахунками клієнтів та дівчат, наркотичні засоби, зброю та боєприпаси,
– йдеться у повідомленні.

Поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом сутенерства та створення місць розпусти. Власникам полуничного бізнесу загрожує до 7 років позбавлення волі.

Теги: Новини України Новини Києва Кримінальні новини Поліція Секс арешт
Джерело: 24 Канал
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