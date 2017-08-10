Під колесами трактора на Харківщині загинув іноземець

Неподалік села Семенівка, що на Харківщині, 5 серпня під колесами трактора загинув житель Німеччини.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.

Подія трапилася на полі. Тракторист дискував поле та під час розвороту наїхав на 38-річного чоловіка, що лежав у траві. Іноземець отримав травми не сумісні з життям.

За попередніми даними, німець приїхав до України ще в червні. Він познайомився у соцмережах із сім’єю з с. Шопіно цього ж району та вирішив приїхати на гостини. Як розповіли господарі, туриста дуже цікавило сільське життя, умови розвитку екологічного сільського господарства, екотуризм. Чоловік часто ходив у невеликі подорожі і одного разу не повернувся.

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Про подію повідомили консульству Німеччини в Україні. Досудове розслідування проводить національна поліція. Слідчі дії тривають.