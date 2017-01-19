Під приціл бойовиків потрапляє кожен наш опорний пункт, – речник АТО
За минулу добу на Донбасі поранили двох українських військових. Загалом бойовики відкривали вогонь 37 разів.
Про це повідомили у штабі АТО.
На Луганщині терористи гатили з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Обстріляли Станицю Луганську, Новоолександрівку та Троїцьке. З БТРів та мінометів вели вогонь на Маріупольському напрямку – по Широкиному, Павлополю та Новотроїцькому.
Гаряче було і біля Донецька. Стріляли поблизу Авдіївки та Зайцевого.
Біля Азовського моря ситуація залишається незмінною. Там бойовики стріляють і вдень, і вночі. Активно застосовують важке озброєння. Фактично під ворожий приціл потрапляє кожен наш опорний пункт. Зокрема, у Павловці і Талаківці відбулися мінометні обстріли з боку російських окупаційних військ,
– зауважив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.
Читайте також: Колишнім полоненим не вистачає психологічної допомоги та курсів реабілітації
Коментарі