Під приціл бойовиків потрапляє кожен наш опорний пункт, – речник АТО

За минулу добу на Донбасі поранили двох українських військових. Загалом бойовики відкривали вогонь 37 разів.

Про це повідомили у штабі АТО.

На Луганщині терористи гатили з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Обстріляли Станицю Луганську, Новоолександрівку та Троїцьке. З БТРів та мінометів вели вогонь на Маріупольському напрямку – по Широкиному, Павлополю та Новотроїцькому.

Гаряче було і біля Донецька. Стріляли поблизу Авдіївки та Зайцевого.

Біля Азовського моря ситуація залишається незмінною. Там бойовики стріляють і вдень, і вночі. Активно застосовують важке озброєння. Фактично під ворожий приціл потрапляє кожен наш опорний пункт. Зокрема, у Павловці і Талаківці відбулися мінометні обстріли з боку російських окупаційних військ,

– зауважив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

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