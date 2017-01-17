Під сильною вагою снігу обвалився дах будинку на Харківщині

У селищі Горького, що на Харківщині, у двоповерховому житловому будинку на 16 квартир обвалився дах, на щастя ніхто з мешканців не постраждав.

Як повідомляє прес-служба Харківської ОДА, люди в результаті інциденту не постраждали, але більшість квартир були пошкоджені.

Евакуйованих мешканців 12-ти квартир (18 осіб) розмістили в місцевому дитсадку.

Згідно з висновком експертизи, причиною обвалу покрівлі стала навантаження від снігу, а також дефекти у покрівлі. Зруйнована тільки покрівля даху, перекриття не обрушилися.

Раніше повідомлялося, що товстий шар снігу заблокував проїзд до кількох сіл Закарпаття.