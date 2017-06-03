Під варту взяли підозрюваного у викраденні Крупчака начальника райвідділу Нацполіції

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Начальника райвідділу Нацполіції Обухова, що Київщині, Дениса Ярославського, взяли під варту на 2 місяці без права внесення застави.
Таке рішення ухвалив печерський райсуд столиці. Ярославського підозрюють у викраденні людини на прізвище Крупчак. За даними ЗМІ, це колишній громадянин РФ – Володимир Крупчак – власник Обухівського картонного комбінату. Однак, цю інформацію не підтверджує і не спростовує Генпрокуратура.
Сам Ярославський вважає, що його підставили через суперечливі стосунки зі своїм керівництвом. Такий же запобіжний захід суд обрав і щодо Магомета Гарумова, якого слідство називає замовником викрадення.
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Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що співробітники прокуратури Київської області разом з СБУ затримала групу осіб, які на замовлення намагались організувати викрадення та переправлення на територію Росії колишнього громадянина РФ, який через переслідування в Росії переїхав в Україну.