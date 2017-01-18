  • укр
  • рус
23:01
18 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля: Путін пишається повіями.
Вєсті Кремля
22:43, 17 січня
Вєсті.UA. Сироватка правди для нардепів. За що моляться кримчани
Вєсті.UA
22:02, 17 січня
Корупція в
ЦРУ
21:51, 17 січня
Випуск новин за 22:00: Остання прес-конференція Обами. Водій маршрутки помер за кермом
Випуск новин
22:43, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Під знаком ОST: страшні спогади остарбайтерів про перебування в Німеччині

21:42, сьогодні 190 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

18 січня 1942 року з харківського вокзалу до німецького Кельна вирушив ешелон з українцями – перша партія високоваліфікованих робітників, які на заводах Третього рейху повинні були викувати йому перемогу над Радянським союзом.

До кінця війни 1 117 українців перетворяться в 2,5 мільйони, 100 тисяч яких назавжди залишаться лежати в чужій землі.

В червні 1941 року, коли нацистські орди перемелювали радянську армію на попіл, питання остарбайтерів взагалі не стояло на порядку денному. Майже всі слов'яни на окупованих територіях підлягали знищенню – як неповноцінна раса.

Та осінь 1941 року внесла свої корективи в плани нацистів. Бліцкриг захлинувся на підступах до Москви. Радянський союз з його величезними тиловими просторами почав оговтуватися від ударів і мобілізовувати усіх на боротьбу з ворогом. Німецька промисловість почала давати перші збої – не вистачало робочих рук.

Спершу прогалину намагалися заповнити полоненими червоноармійцями. Та лише за грудень в трудових таборах вмерло більше півтора мільйона ув'язнених. Тоді нацисти вирішили залучити до праці населення окупованих територій.

Взимку 1941-42 років у великих промислових центрах України – Києві, Харкові, Дніпропетровську – німці масово зганяли людей в кінотеатри. На екранах на повну крутули агітаційні фільми.

Читайте також: Тавро OST: минає 75-річниця вивезення остарбайтерів з України до Німеччини

На екранах – все те, що так необхідно змученим війною людям – їжа, робота і впевненість у майбутньому.

Тому перший ешелон, який 18 січня 1941 року відправився з Харкова до Кельна, був заповнених виключно добровольцями. Нацистам вірили, бо агітаційна машина Геббельса працювала на повну. Лише пропагандистських фільмів з прицілом на ту чи ту спеціальність було створено більше двадцяти.

Та по приїзду райдужні перспективи виявилися зовсім не райдужними.

Дуже хотілося їсти. Давали їсти таке, що в нас свиням такого не дають. Вночі ми працювали, а вдень відсипалися,
– згадує остарбайтер Анастасія Марченко.

Крім їжі, якої завжди не вистачало, остарбайтери отримували лише третину від заробітку німецького працівника. Для робітників українців існували суворі правила – порушення яких каралося смертю.

Всі розпорядження персоналу призначеного для нагляду, повинні безумовно виконуватись. Залишати лагер забороняється. Статеві відносини з німецькими громадянами караються смертю. Ознаку ОST обов’язково носити на верхньому одязі на грудях праворуч,
– такими були правила.

В березі 1942 року нацисти зрозуміли, що потік добровольців-остарбайтерів з десятків тисяч скоротився до кількох сотень людей. Тому вирішили вивозити населення окупованих територій на роботу в Німеччину примусово.

Читайте також: Звик бути вільним, – політв'язень розповів про довге перебування у радянській в'язниці

Вирішувати питання остарбайтерів доручили Фрітцу Заукелю – обергруппенфюреру СС. Під його керівництвом спецзагони СС масово зганяли людей з окупованих територій, пакували в вагони і везли на захід. Мобілізовували усіх від 16 до 50 років, чоловіків і жінок. Забирали навіть дітей.

Тих, хто мав світле волосся і блакитні очі – віддавали в німецькі родини. Хто не підходив під ідеальні параметри – відправлявся в концтабір, де над маленькими українцями проводили досліди.

З робітниками тепер не церемонилися. Більше не було реклам, пайків на дорогу і оркестрів. При небажанні їхати в Німеччину розстрілювали на місці. А в Рейху одразу ж кидали на найбрудніші роботи.

Втекти з примусових робіт остарбайтерам було практично нереально, але декому щастило.

Після падіння Рейху остарбайтери потрапили з вогню у полум'я. Радянська влада в кожному примусово мобілізованому вбачала зрадника. Повернення на батьківщину для хворих і зневірених людей було дуже важким.

Читайте також: Як СРСР зробив східну Німеччину зоною відчуження

Кожен четвертий остарбайтер після повернення потрапив у нову неволю – радянські трудові табори. Решта остарбайтерів аж до кінця існування Радянського союзу автоматично потрапила в категорію неблагонадійних, які перебували на постійному контролі КДБ та міліції.

Лише на початку 90-х ситуація з остарбайтерами почала поволі вирішуватися – уряд Німеччини розпочав програму виплат компенсацій трудовим мобілізованим. При чому українці отримували в шість разів менше, на відміну від тих самих поляків. У Берліні це мотивували просто – мовляв, громадяни СРСР перебували в неволі на три роки менше, ніж поляки.

Читайте також: Що зробили радянські партизани для перемоги СРСР

Зараз з більш ніж двох мільйонів українських остарбайтерів в живих залишилися одиниці – ті, чия молодість минула в трудових таборах під знаком ОST.

Теги: Україна Жертви Історія СРСР
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Да здравствует безвиз, да здравствует коррупция, или Что такое безвизовый режим для украинцев
сьогодні, 22:33 Да здравствует безвиз, да здравствует коррупция, или Что такое безвизовый режим для украинцев
Ілля Кенігштейн 399
Скандал і виключення Савченко та вогневі точки Росії в Криму, – головне за добу
сьогодні, 22:02 Скандал і виключення Савченко та вогневі точки Росії в Криму, – головне за добу
783
12 фактів про
сьогодні, 20:01 12 фактів про "Щедрик", яких ви не знали
Настя Сукач 622
Форум у Давосі: про ризики і головні економічні світові виклики
сьогодні, 19:01 Форум у Давосі: про ризики і головні економічні світові виклики
Інна Жолобович 419
Компроміси з ворогом на його умовах – шлях до капітуляції
сьогодні, 17:00 Компроміси з ворогом на його умовах – шлях до капітуляції
Віталій Бала 1375
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Довгоочікувана прем'єра: Джамала презентувала потужний кліп на пісню "1944"
 22 вересня 2016 , 10:01 2
Один з миколаївських мажорів заробляє на життя контрабандою, – волонтер
 31 серпня 2016 , 13:04
Скандал і виключення Савченко та вогневі точки Росії в Криму, – головне за добу
 сьогодні , 22:02
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук