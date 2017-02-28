Підконтрольний Україні Донбас став більш українським. Заслуга держави в останню чергу, – Скрипка

Лідер гурту "Воплі Відоплясова", український музикант Олег Скрипка пояснив, завдяки чому підконтрольний Україні Донбас зараз виглядає набагато краще, ніж виглядав до цього.

Про це він розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода".

Скрипка зазначив, що з перших днів війни, ще до того, як набрав обертів волонтерський рух, у нього виникла нав’язлива думка їхати на фронт і допомагати людям, які воюють.

Тоді ми ще не розуміли, що це таке. Хотілось їхати на фронт, виступати там. І все суспільство так відреагувало, майже все. І цей рух врятував країну. Війна зробила нас сильнішими, ці випробування загартовують націю. Якщо ми вийдемо з перемогою – а ми віримо в цю перемогу, ми її чекаємо – ми вийдемо дуже сильним народом насправді. Ми нарешті зможемо народити лідерів, які нам потрібні, щоб країну повести в те омріяне майбутнє. Кожен буде на своєму місці робити свою справу, і так нарешті зафункціонує держава,

– переконаний музикант.

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Скрипка констатує, що сьогодні підконтрольні Україні території стали більш українськими в культурному плані, ніж були три роки тому. За його словами, це в першу чергу, заслуга волонтерів, військових, артистів, а вже потім – держави.

"Може, мені так хочеться бачити, але мені здається, що український Донбас зараз виглядає набагато краще, ніж до війни. Я бачу, що там усе росте, я їздив туди, коли там ще було тепло, комбайни збирали урожай, люди випасали корів, працюють магазини, базари – і все це за десять кілометрів від фронту", – зауважує співак.

Водночас він визнає, що коли тимчасово непідконтрольні території Донбасу таки повернуться до складу України, "ці території мають бути територіями інтенсивного розвитку, саме туди треба шукати інвестиції".