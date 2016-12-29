Підлітки побили літню жінку у храмі, вкравши пожертви

У Дарницькому районі Києва підлітки напали на 62-річну послушницю церкви, погрожуючи ножем, поцупили скриньку з пожертвами.

Про це повідомляє поліція.

До поліції звернулася послушниця церкви, яка розповіла, що коли вона перебувала в підвальному приміщенні церкви, до неї підійшли двоє хлопців та завдали їй тілесні ушкодження. Вони погрожували ножем і заволоділи скринькою для пожертвувань з грошима.

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Прикмети нападників були передані всім оперативним підрозділам і поліцейським, які патрулюють вулиці столиці. Відділу кримінальної поліції вдалося знайти і затримати двох 13-річних підлітків недалеко від місця скоєння злочину.

Слідчий відділ Дарницького управління поліції Києва відкрив кримінальне провадження за статтею розбійний напад.