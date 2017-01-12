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Підопічна Вакарчука розповіла усе, що думає про "російську попсу"

16:29, сьогодні 1180 Читать новость на русском
Христина Соловій
Христина Соловій / Фото з Facebook

Українська співачка Христина Соловій навідріз відмовилася співати "російську попсу".

Про це виконавиця сказала в ефірі "Обозреватель. LIVE".

"Я заявляла, що не буду ніколи співати російську попсу. Від своїх слів не відмовляюся...Російська попса – це відсутність смаку в музичному плані, а не в мовному. Я дуже багато слухаю російської музики, але я не можу сказати, що це попса. Поп і попса – це вже дві різні поняття", – наголосила Соловій.

Також співачка розповіла про свою співпрацю з відомим українським виконавцем Святославом Вакарчуком.

Буває по-різному, напевно, як і у всіх. Часто сперечаємося. Але я намагаюся до нього прислухатися... Дуже рідко таке буває, що я не приймаю його позицію, або відмовляю. Адже у мене не просто мало досвіду, у мене він практично відсутній. Я тільки зараз почала виступати, і ми готуємо концертну програму з моїми музикантами, яких зібрала в Києві,
– поділилась Соловій.

Читайте також: Три українські співачки відзначилися на російському фестивалі: з’явилися фото і відео

Теги: LifeStyle Музика Україна-Росія Святослав Вакарчук
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