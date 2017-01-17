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Підозрілий смог у Києві, нові вагони-трансформери від "Укрзалізниці", – найцікавіше за день

22:16, сьогодні 226 Читать новость на русском
Киян налякав смог
Киян налякав смог / Фото/Maxym Kudymets

Киян добряче налякало підозріле задимлення в Києві. Між Україною і Польщею спалахнув дипломатичний скандал. Укрзалізниця показала нові вагони-трансформери.

Смог у Києві

Вранці 17 січня Київ оповив туман, а також люди скаржаться на запах гару, який помітили у столиці ще 16 січня ввечері. В КМДА пояснили, що причиною смогу та неприємного запаху у столиці є не пожежі і не спалення сміття, а погодне явище.

Доброе апокалиптическое утро! #gm #туман #goodmorning

A photo posted by Kseniia (@sviksemi) on

Ще однією причиню є різні котли та опалювальні установки та каміни, які нині використовують кияни.

Усі ці прилади, що мають викиди в атмосферу, усе це накопичується у приземному шарі і ми маємо таке задимлення,
– запевнив начальник Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА Роман Ткачук.

При цьому синоптик Наталя Діденко сказала, що антициклон, який спричинив у Києві задимлення, розляжеться практично над всією Україною. Тому смоги і тумани ймовірні і в інших містах.

Дипломатичний скандал

Вдень 17 січня мер польського Перемишля Роберт Хома спробував перетнути українсько-польський кордон. Він їхав до Львова на запрошення генерального консула Польщі. Однак, його не пропустили українські прикордонники.

Як заявила речниця СБУ Олена Гітлянська, мера не впускають в Україну через "діяльність, спрямовану на шкоду державній безпеці України".

Заборонили у 2016 році на 5 років за діяльність, спрямовану на шкоду державній безпеці України, а також в інтересах забезпечення національної безпеки та у відповідності з чинним законодавством України, зокрема, законами України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" та "Про основи національної безпеки України,
– сказала речниця.

Вагони-трансформери

Ввечері 17 січня в перший рейс відправився швидкісний поїзд "Нічний експрес" №149 Київ - Івано-Франківськ, у складі якого новенькі вагони виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.

Цікаво, що одне купе відведено для відпочинку провідників. Меблі у вагоні поїзда трансформуються, що дозволяє перетворити сидячі місця на спальні.

Більше фото – за посиланням.

Другий Святвечір

18 січня в Україні святкують Другий святвечір. Традиційно, цим святом «закривають» зимові свята. Як в день перед Різдвом, вірячи постять, а ввечері у сімейному колі відзначають Святвечір.

На столі мають бути 12 пісних страв. Головною традиційно є кутя.

Теги: Україна Укрзалізниця залізниця Київ Погода Польща Скандал Новорічні свята
Джерело: 24 Канал
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