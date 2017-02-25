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Підозрюваних у викраденні Гончаренка взяли під варту

19:36, сьогодні 149 Читать новость на русском
Підозрюваний у викраденні Гончаренка
Підозрюваний у викраденні Гончаренка / Думская

Підозрюваного в організації викрадення нардепа від БПП Олексія Гончаренко взяли під варту без права внесення застави.

Відповідне рішення 25 лютого ухвалив Приморський суд Одеси, повідомляє "Думская".

Затриманому депутату Лиманської райради Олександр Кушнарьов інкримінують підготовку до викрадення людини за попередньою змовою групою осіб, замах на заподіяння тяжких тілесних ушкоджень народному депутату в зв'язку з його громадською діяльністю, виготовлення матеріалів із закликами до вчинення агресивної війни та розпалювання національної ворожнечі.

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Прокурор під час суду заявив, що має достатньо доказів, аби довести вину підозрюваного. Водночас адвокати Кушнарьова неодноразово запевняли у невинуватості свого підзахисного.

Кушнарьов в залі суду заявив, що не володіє державною мовою і зажадав перекладача.

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На суді також обрали запобіжний захід спільнику Кушнарьова – Анатолію Слободяннику. Він також проведе два місяці під вартою. Справу Слободянника розглядали в закритому режимі.

У справі фігурує і третя особа, проте її ім'я не розголошується. Зазначається, що це співробітник друкарні, якого підозрюють у виготовленні матеріалів із закликами до вчинення агресивної війни. До викрадення народного депутата він, за даними слідства, не причетний.

Теги: Україна Політика Викрадення Гончаренка Олексій Гончаренко Кримінал Одеса
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