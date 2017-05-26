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МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Затриманий через хабарництво "екс-співробітник" НАБУ насправді досі працює в СБУ

12:18, сьогодні 1321 Читать новость на русском
Олександр Самковий
Олександр Самковий / 24 Канал

Затриманий на отриманні хабара, розміром 150 тисяч доларів, Олександр Самковий, якого прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка назвала працівником НАБУ, насправді закріплений за іншим правоохоронним органом – Службою безпеки України.

Про це йдеться в сюжеті програми "Схеми", спільного проекту Радіо Свобода та каналу "UA:Перший". Після звільнення з НАБУ у лютому 2017 року, Олександр Самковий став на військовий облік до служби мобілізації СБУ.

Окрім того, він вимагав гроші у підприємиці з Харкова за припинення кримінальних проваджень, які розслідуються не НАБУ, а фіскальною службою та Службою безпеки України (СБУ здійснює оперативний супровід цієї справи).

Журналісти також з’ясували, що співвласниця мережі магазинів, яка звернулася до Служби безпеки у Сумській області і повідомила про те, що Самковий вимагає у неї гроші за закриття кримінальних проваджень, – це Ольга Федорова, пов’язана із мережею магазинів одягу Symbol.

У реєстрі судових рішень є багато справ, пов’язаних із мережею та пов’язаними з нею юридичними особами, однак це переважно справи стосовно ухилення від сплати податків. Досудове розслідування проводили правоохоронці та податківці, оперативний супровід здійснювала служба безпеки.

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Крім того, у відповіді на інформаційний запит, у якому журналісти навели список юридичних осіб, пов’язаних із мережею Symbol, йдеться, що "в роботі детективів Національного антикорупційного бюро наразі немає і ніколи не було кримінальних провадження, фігурантом яких є Ольга Федорова або пов’язані з нею компанії, назви яких Ви наводите у своєму запити до НАБУ".


Ольга Федорова через свою помічницю повідомила, що відмовляється відповідати на запитання журналістів. Будинок, у якому зареєстрований Олександр Самковий із дружиною, знаходиться навпроти академії Служби безпеки України. Тут мешкають переважно її співробітники. На стіні – пам’ятна дошка працівнику СБУ. Дверей квартири не відчинили, на них – сліди зламу.

Дані з бази автовласників вказують, що Олександр Самковий був зареєстрований у військовій частині СБУ на вулиці Володимирській, 33. Зі свідчень директора НАБУ Артема Ситника, Самковий тривалий час працював у СБУ і після звільнення з бюро міг повернутися на службу. І хоч запит "Схем" про це в Службі безпеки залишили без розгляду, журналісти помітили, що у документах про звільнення Самкового йдеться, що його направили на військовий облік саме до служби мобілізації СБУ.

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9 травня речниця генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook заявила про затримання співробітника НАБУ на отриманні хабара у 150 тисяч доларів від власниці торговельної мережі на Сумщині.

Того ж дня у прес-службі НАБУ спростували цю заяву.

Ця інформація не відповідає дійсності і НАБУ спростовує її. Жодного з чинних співробітників наразі не затримували за фактом вимагання неправомірної вигоди або скоєння будь-якого іншого злочину. Відповідно ця інформація, яку повідомила Лариса Сарган, не є достовірною,
– зазначили в Національному антикорупційному бюро.

Нагадаємо, 19 травня прес-секретар Юрія Луценка Лариса Сарган повідомила про те, що прокуратурі вдалося затримати на вимаганні хабара у розмірі 300 тисяч доларів співробітника НАБУ.

Згодом у НАБУ повідомили, що нікого з її діючих працівників не затримували. Пізніше виявилося, що це колишній співробітника Національного антикорупційного бюро Олександр Самковий, який звільнився у лютому 2017 року.

Згодом генпрокурор Юрій Луценко заявив, що підозрюваний вимагав хабарі для діючих правоохоронців.

Теги: Україна НАБУ СБУ Хабар
Джерело: 24 Канал
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