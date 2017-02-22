Підозрюваний у хабарництві високопосадовець подав у відставку

Голова державної екологічної інспекції Андрій Заїка просить відправити його у відставку.

Це фото заяви Заїки на ім'я прем'єра – ексклюзив 24 Каналу. Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак вже поставив свій підпис. Він і був ініціатором звільнення.

Спочатку Комісія Мінприроди перевірила чим відомство Заїки займалося останні 2 роки. І виявила – замість того, щоб охороняти навколишнє середовище, представники екологічної інспекції вимагали хабарі з бізнесменів.

Всі матеріали перевірки Семерак пообіцяв передати правоохоронцям.

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