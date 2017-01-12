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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Підозрюваного у хабарництві суддю відсторонили від посади

14:43, сьогодні 849 Читать новость на русском
Суддя Ігор Петрик
Суддя Ігор Петрик / Фото з відкритих джерел

Вища рада правосуддя (ВСП) відсторонила на 20 днів з посади суддю Київського апеляційного адміністративного суду Ігоря Петрика.

Рішення про відсторонення від виконання функцій судді Ігоря Петріка Рада, якого затримали при отриманні 5 тисяч доларів хабара, прийняла за клопотанням Спеціальної антикорупційної прокуратури України, передає Інтерфакс-Україна.

При цьому клопотання було задоволено частково – в САП просили про відсторонення судді строком на 2 місяці.

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Слід зазначити, що викритий у хабарництві суддя Київського апеляційного суду Ігор Петрик був одним із претендентів на посаду голови нового Верховного суду України.

Раніше Рада прийняла рішення про відсторонення на 2 місяці від виконання функцій судді Вищого господарського суду Артура Ємельянова, щодо якої прокуратура розслідує кримінальне провадження.

Теги: Україна САП ГПУ Хабар Розслідування Судді
Джерело: 24 Канал
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