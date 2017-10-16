Підпал Банку Франції: вчинок Павленського зняли на відео
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В інтернеті опублікований відеозапис, на кадрах якого видно, як відомий російський художник Петро Павленський підпалює в Парижі будівлю Банку Франції.
Відповідне відео з’явилося на YouTube-каналі видання "Радіо Свобода".
Нагадаємо, Петро Павленський підпалив будівлю Банку Франції, після чого був затриманий поліцією.
У своїй заяві він засудив "банкірів, які посіли місце монархів" і закликав до "Великої французької революції".
У поліції Парижа російським ЗМІ повідомили, що після підпалу двох осіб доставили в поліцію.
Джерело: 24 Канал
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