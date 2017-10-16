Підпал Банку Франції: вчинок Павленського зняли на відео

В інтернеті опублікований відеозапис, на кадрах якого видно, як відомий російський художник Петро Павленський підпалює в Парижі будівлю Банку Франції.

Відповідне відео з’явилося на YouTube-каналі видання "Радіо Свобода".

Нагадаємо, Петро Павленський підпалив будівлю Банку Франції, після чого був затриманий поліцією.

У своїй заяві він засудив "банкірів, які посіли місце монархів" і закликав до "Великої французької революції".

У поліції Парижа російським ЗМІ повідомили, що після підпалу двох осіб доставили в поліцію.