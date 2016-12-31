Підполковник поліції напідпитку спровокував ДТП у Запоріжжі, – ЗМІ

На центральному проспекті у Запоріжжі підполковник поліції, начальник сектору профілактики дорожньо-транспортного травматизму управління з превентивної діяльності Нацполіції України Валерій Васильчук потрапив у ДТП.

Про це повідомляє УНН. За інформацією видання, Васильчук не витримав безпечної дистанції та зіткнувся з автомобілем, який рухався попереду. З патрульними, які приїхали на місце події, підполковник вів себе зухвало та відмовлявся від проходження тесту на алкоголь. Згодом він все ж таки пройшов тест, який засвідчив його нетверезий стан. Читайте також: П'яний поліцейський влетів в огорожу міської ялинки у Маріуполі: з'явилися фото

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