Підполковник поліції напідпитку спровокував ДТП у Запоріжжі, – ЗМІ

На центральному проспекті у Запоріжжі підполковник поліції, начальник сектору профілактики дорожньо-транспортного травматизму управління з превентивної діяльності Нацполіції України Валерій Васильчук потрапив у ДТП.
Про це повідомляє УНН.
За інформацією видання, Васильчук не витримав безпечної дистанції та зіткнувся з автомобілем, який рухався попереду.
З патрульними, які приїхали на місце події, підполковник вів себе зухвало та відмовлявся від проходження тесту на алкоголь. Згодом він все ж таки пройшов тест, який засвідчив його нетверезий стан.
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