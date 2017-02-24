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Підприємці виступили проти повернення податкової міліції

17:38, сьогодні 23

"Тисни відкат" – акція під таким слоганом пройшла під стінами Верховної Ради.

Більше 100 підприємців протестували проти відновлення повноважень податкової міліції, бо з нею активісти пов'язують лише тиск на бізнес, побори та рейдерські атаки.

"Ці маски-шоу, ці вилучення серверів, ці неправомірні дії були ганьбою для нашої держави. І ми всі дуже раділи, коли був прийнятий закон про скасування податкової міліції. Я підприємець, тому мені дуже важливо, щоб підприємництво підтримувалося, а не задушувалося", – сказала підприємець, громадський діяч Наталя Лимонова.

Вимоги підприємців підтримує чимало парламентарів. Кажуть, що податкову міліцію ліквідували через неефективність.

"Податкова міліція коштує бюджету більше, ніж приносить до нього. Це інформація за даними офіційної статистики. Єдине, чиї бюджети можуть втратити – це політичні та корупційні проекти, які фінансуються за рахунок злочинної діяльності податкової міліції і її керівництва. Протягом року керівник податкової міліції заявив, що від припинення злочинної діяльності конвертаційних центрів було вилучено 200 мільйонів гривень. Коли ж ви візьмете офіційну статистику, то ви побачите, що вилучено протягом року офіційно – 780 тисяч", – зазначив народний депутат, фракція "Об'єднання "Самопоміч" Андрій Журжій.

Замість податкової міліції потрібно створити Службу фінансових розслідувань, переконані експерти.

"Ми пропонуємо підтримати Мінфін, підтримати уряд у намагання, підтримати Службу фінансових розслідувань або фінансову поліцію, яка буде аналітичною службою, не силовою. І, в першу чергу, буде займатися великими платниками податків, а не кошмарити малий бізнес", – пояснила народний депутат України Оксана Продан.

"Мова йде про створення іншої структури, яка б не була маски-шоу, але парламент не хоче робити нового. Парламент хоче залишити ту податкову міліцію, яка займається вимаганням і зароблянням не для бюджету", – пояснив громадський діяч Валерій Пекар.

Фахівці переконані, що відбір співробітників до нової служби має відбуватися за відкритим конкурсом. І замість каральних операцій, вона повинна займатися розслідуваннями та аналітикою.

Теги: Політика Верховна Рада протести Бюджет Міністерство фінансів України Самопоміч Державна податкова служба
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