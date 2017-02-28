Підрахували, скільки Україна втратила у збанкрутілих банках

Майже 20 мільярдів гривень втратили українські державні підприємства у банках-банкротах.

Про це повідомляє DW з посиланням на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Залишків коштів державних підприємств, у тому числі державних банків (крім Національного банку України), фондів соціального страхування, інших органів державної влади та управління в неплатоспроможних банках станом на 1 лютого 2017 року складали близько 19,5 мільярдів гривень,

– зазначили у фонді.

Додамо, за останні три роки в Україні збанкрутувало вже близько 90 банків.

Читайте також: Прикрі цифри: скільки грошей повернули вкладникам із збанкрутілих банків