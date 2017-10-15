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Підрядник втік з мільйоном гривень, які виділили на опорну школу на Донеччині

21:32, сьогодні 1165 Читать новость на русском
Опорна школа
Опорна школа

Отримавши передоплату в розмірі 1 мільйон гривень на будівельні роботи в опорній школі в селищі Микільське на Донеччині, підрядник втік з грошима. Через це школу не можуть довести до ладу.

Про це розповів голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, передають "Новости Донбасса".

"На сьогоднішній день величезна проблема з проектантами, з будівельниками ... Ось, наприклад, Микільська школа. Натуральний негідник, дав найнижчу ціну на системі "ProZorro", виграв, дали мільйон гривень передоплати, сховався. Зараз відправили в прокуратуру, внесений в ЄРДР за шахрайство. Але новий тендер не можу провести, поки все це не узгоджується", – розповів Павло Жебрівський.

Варто зазначити, що цього річ з обласного бюджету на будівництво та ремонт опорних шкіл на Донеччині виділили майже один мільярд гривень. Однак з 30 шкіл, 1 вересня готова була лише одна.

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Теги: Новини України Павло Жебрівський Освіта Новини Донецька
Джерело: 24 Канал
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