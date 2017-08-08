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Підсумковий випуск новин за 19:00: Провокація від Путіна. Антиросійські протести в Литві

Випуск новин 20:06, сьогодні 14 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 8 серпня станом на 19:00 – в річницю нападу на Грузію Володимир Путін не зміг втриматися від провокації та прибув в один з окупованих регіонів країни – Абхазію. Війну у Грузії згадували сьогодні і у Литві: на головній площі Вільнюса активісти влаштували акцію протесту проти російської агресії.

Також у випуску:

Україна готується до Дня Незалежності.

Стартував позачерговий призов до Національної гвардії України.

Нардеп Борислав Розенблат здав усі свої паспорти і не збирається втікати з України.

Солом’янський райсуд столиці відхилив клопотання НАБУ у справі "Ротердам+".

Теги: Володимир Путін Випуск новин протести Литва Грузія Абхазія
Джерело: 24 Канал
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