Підсумковий випуск новин за 19:00: Провокація від Путіна. Антиросійські протести в Литві
Випуск новин 20:06, сьогодні 14 Читать новость на русском
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У підсумковому випуску новин за 8 серпня станом на 19:00 – в річницю нападу на Грузію Володимир Путін не зміг втриматися від провокації та прибув в один з окупованих регіонів країни – Абхазію. Війну у Грузії згадували сьогодні і у Литві: на головній площі Вільнюса активісти влаштували акцію протесту проти російської агресії.
Також у випуску:
Україна готується до Дня Незалежності.
Стартував позачерговий призов до Національної гвардії України.
Нардеп Борислав Розенблат здав усі свої паспорти і не збирається втікати з України.
Солом’янський райсуд столиці відхилив клопотання НАБУ у справі "Ротердам+".
Джерело: 24 Канал
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