21:25
11 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Німб для Собчак. Гендерна рівність штанів
Вєсті Кремля
21:58, 10 серпня
Вєсті.UA. Безвіз не для всіх. Homo ragulis
Вєсті.UA
20:10, сьогодні
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 20:00: На порозі війни. Оригінальний львівський хабарник
Випуск новин
20:56, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Підсумковий випуск новин за 19:00: 19-річний політв'язень. Немовля за 80 тисяч гривень

Випуск новин 20:38, сьогодні 37 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 11 серпня станом на 19:00 – російський суд на 8 років посадив за ґрати 19-річного українця Артура Панова. У Львові суд вирішує долю горе-матері, яка намагалась продати свого новонародженого малюка.

Також у випуску:

Українські моряки, яких затримали в Іспанії за контрабанду наркотиків, перебувають у в'язниці міста АльмерІя.

Британський кінорежисер покепкував над радянським тоталітарним режимом. В мережі з'явився трейлер комедії "Смерть Сталіна".

Цими вихідними українці зможуть спостерігати за цікавим природним явищем - метеоритним дощем.

Теги: АТО Українці в полоні РФ Випуск новин Львів Кримінальні новини Російська пропаганда
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
У затінок: дендропарки мрії в Україні
сьогодні, 21:02 У затінок: дендропарки мрії в Україні
Яніна Ткачук 283
Нестерпна легкість сміття: як Рада вирішила проблему відходів в Україні однією поправкою
сьогодні, 20:01 Нестерпна легкість сміття: як Рада вирішила проблему відходів в Україні однією поправкою
Михайло Драпак 2377
Ірена Карпа – про сало, гопак і культурну дипломатію, або
сьогодні, 19:29 Ірена Карпа – про сало, гопак і культурну дипломатію, або "Ми дуже кльові, ми з України"
Єлизавета Герасимюк 510
Ядерна перепалка між США та КНДР: хто злякається першим?
сьогодні, 19:01 Ядерна перепалка між США та КНДР: хто злякається першим?
Борис Немировський 1231
Маковий, Яблучний і Горіховий: як святкують в Україні три серпневі Спаси
сьогодні, 18:00 Маковий, Яблучний і Горіховий: як святкують в Україні три серпневі Спаси
Юлія Девда 2121
Стрілянина в учасників АТО у Дніпрі: поранений адвокат оприлюднив причину події
25 липня , 12:08
Семенченко розповів, як вбивця Вороненкова потрапив у батальйон "Донбас"
 28 березня , 20:47
У Львові пролунав вибух
 12 лютого , 11:33
Випуск новин за 20:00: Порошенко і Макрон. Напад на офіс "Батьківщини"
26 червня , 21:21
Підсумковий випуск новини за 21:00: В зоні АТО зникли українські розвідники
 11 лютого , 22:06
Випуск новин за 12:00: Гужва вільний. Відставка Аграмунта
27 червня , 13:46
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук