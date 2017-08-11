Підсумковий випуск новин за 19:00: 19-річний політв'язень. Немовля за 80 тисяч гривень
Випуск новин 20:38, сьогодні 37 Читать новость на русском
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У підсумковому випуску новин за 11 серпня станом на 19:00 – російський суд на 8 років посадив за ґрати 19-річного українця Артура Панова. У Львові суд вирішує долю горе-матері, яка намагалась продати свого новонародженого малюка.
Також у випуску:
Українські моряки, яких затримали в Іспанії за контрабанду наркотиків, перебувають у в'язниці міста АльмерІя.
Британський кінорежисер покепкував над радянським тоталітарним режимом. В мережі з'явився трейлер комедії "Смерть Сталіна".
Цими вихідними українці зможуть спостерігати за цікавим природним явищем - метеоритним дощем.
Джерело: 24 Канал
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