Підсумковий випуск новин за 19:00: 19-річний політв'язень. Немовля за 80 тисяч гривень

У підсумковому випуску новин за 11 серпня станом на 19:00 – російський суд на 8 років посадив за ґрати 19-річного українця Артура Панова. У Львові суд вирішує долю горе-матері, яка намагалась продати свого новонародженого малюка.

Також у випуску: Українські моряки, яких затримали в Іспанії за контрабанду наркотиків, перебувають у в'язниці міста АльмерІя. Британський кінорежисер покепкував над радянським тоталітарним режимом. В мережі з'явився трейлер комедії "Смерть Сталіна". Цими вихідними українці зможуть спостерігати за цікавим природним явищем - метеоритним дощем.

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