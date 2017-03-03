Підсумковий випуск новин за 19:00: Масове отруєння на Волині. Обшуки квартири Муршевської
Випуск новин 20:39, сьогодні 160 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин 3 березня на 19:00 – На Волині 21 людина отруїлась невідомою речовиною. Працівники СБУ та Генпрокуратури намагалися провести обшук у квартирі Юлії Марушевської.
Також у випуску:
Терористи знов обстрілюють Авдіївку.
Свідок упізнав в Олександрові Пугачові убивцю двох дніпровських поліцейських.
Суд арештував екс-головного лікаря сумнозвісної психлікарні на Сумщині.
Романа Насірова можна везти до суду для обрання запобіжного заходу.
На Волині за 3–4 роки відремонтують усі основні дороги.
Джерело: 24 Канал
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