Підсумковий випуск новин за 19:00: Масове отруєння на Волині. Обшуки квартири Муршевської

У підсумковому випуску новин 3 березня на 19:00 – На Волині 21 людина отруїлась невідомою речовиною. Працівники СБУ та Генпрокуратури намагалися провести обшук у квартирі Юлії Марушевської.

Також у випуску: Терористи знов обстрілюють Авдіївку. Свідок упізнав в Олександрові Пугачові убивцю двох дніпровських поліцейських. Суд арештував екс-головного лікаря сумнозвісної психлікарні на Сумщині. Романа Насірова можна везти до суду для обрання запобіжного заходу. На Волині за 3–4 роки відремонтують усі основні дороги.

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