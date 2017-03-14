Підсумковий випуск новин за 19:00: Метро у Харкові. Справа Януковича в суді
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У підсумковому випуску новин 14 березня станом на 19:00 – міжнародні інвестори допоможуть добудувати харківське метро. Справу екс-президента України Віктора Януковича передали до суду.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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