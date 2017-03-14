Підсумковий випуск новин за 19:00: Метро у Харкові. Справа Януковича в суді

У підсумковому випуску новин 14 березня станом на 19:00 – міжнародні інвестори допоможуть добудувати харківське метро. Справу екс-президента України Віктора Януковича передали до суду.

Також у випуску: В Україні вперше відзначають День добровольця. Українці зможуть їздити в Туреччину за ID-картками. Російський суд продовжив арешт кондитерської фабрики "Рошен" у Липецьку. Загострення ситуації в зоні АТО. Нардеп Сергій Лещенко має докази незаконного висунення Найджела Брауна на посаду аудитора НАБУ. У Західній Україні пікетують обласні ради через силовий розгін блокади.

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