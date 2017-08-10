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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Підсумковий випуск новин за 19:00: Нові підрозділи НАБУ. Штраф за неїстівні консерви

Випуск новин 20:36, сьогодні 41 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 10 серпня станом на 19:00 – розслідуванням корупційних оборудок у військовому секторі в НАБУ займатиметься окрема група детективів. Скандал з постачанням на фронт неякісних м’ясних консервів має продовження: компанії, яка привезла таку їжу бійцям, Міноборони виставило штрафних санкцій на майже три мільйони гривень.

Також у випуску:

Суд у справі про державну зраду президента-втікача перенесли на 15 серпня.

Одеса прийняла борт з важкопораненими бійцями із зони АТО, четверо – у важкому стані.

Суховантаж з українським екіпажем затримали в Іспанії, їх підозрюють у наркоторгівлі.

В Литві викрили міжнародну мережу торгівлі українцями.

Теги: Випуск новин Міністерство оборони України гроші АТО Війна на Донбасі НАБУ Корупція
Джерело: 24 Канал
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