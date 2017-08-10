Підсумковий випуск новин за 19:00: Нові підрозділи НАБУ. Штраф за неїстівні консерви
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У підсумковому випуску новин за 10 серпня станом на 19:00 – розслідуванням корупційних оборудок у військовому секторі в НАБУ займатиметься окрема група детективів. Скандал з постачанням на фронт неякісних м’ясних консервів має продовження: компанії, яка привезла таку їжу бійцям, Міноборони виставило штрафних санкцій на майже три мільйони гривень.
Також у випуску:
Суд у справі про державну зраду президента-втікача перенесли на 15 серпня.
Одеса прийняла борт з важкопораненими бійцями із зони АТО, четверо – у важкому стані.
Суховантаж з українським екіпажем затримали в Іспанії, їх підозрюють у наркоторгівлі.
В Литві викрили міжнародну мережу торгівлі українцями.
Джерело: 24 Канал
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