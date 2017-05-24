Підсумковий випуск новин за 19:00: Обшуки у "ПриватБанку". Підозра для олігарха

У підсумковому випуску новин за 24 травня станом на 19:00 – Генеральна прокуратура України проводить обшуки за місцем проживання колишніх посадових осіб "Приватбанку" та в юридичних структурах, яким видавали багатомільярдні кредити. Про підозру оголосили колишньому народному депутатові, бізнесмену Олександрові Грановському, який начебто ухилявся від сплати податків.

Також у випуску: Прокурори проситимуть для Антипова про запобіжний захід у вигляді 2 місяців під вартою з можливістю внесення застави розміром 200 мільйонів гривень. Із забороненої артилерії терористи гатили по передмістю Авдіївки, пошкоджено більше десятка будинків, місцевий мешканець отримав поранення. У Верховній Раді відзвітував генпрокурор.

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