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Підсумковий випуск новин за 19:00: Обшуки у "ПриватБанку". Підозра для олігарха

Випуск новин 19:51, сьогодні 251 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 24 травня станом на 19:00 – Генеральна прокуратура України проводить обшуки за місцем проживання колишніх посадових осіб "Приватбанку" та в юридичних структурах, яким видавали багатомільярдні кредити. Про підозру оголосили колишньому народному депутатові, бізнесмену Олександрові Грановському, який начебто ухилявся від сплати податків.

Також у випуску:

Прокурори проситимуть для Антипова про запобіжний захід у вигляді 2 місяців під вартою з можливістю внесення застави розміром 200 мільйонів гривень.

Із забороненої артилерії терористи гатили по передмістю Авдіївки, пошкоджено більше десятка будинків, місцевий мешканець отримав поранення.

У Верховній Раді відзвітував генпрокурор.

Теги: Масові затримання екс-посадовців в Україні Україна Банки Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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