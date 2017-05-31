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ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Підсумковий випуск новин за 19:00: Поразка "Газпрому". Проблеми Конституційного Суду

Випуск новин 20:21, сьогодні 107 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин 31 травня станом на 19:00 – Стокгольмський арбітраж скасував умову газового контракту 2009 року "бери або плати". Чому робота Конституційного Суду може бути паралізована.

Також у випуску:

На Вінниччині спецпризначенці затримали озброєних рейдерів: 6 поранені та 42 під вартою.

Вищий адміністративний суд України розглядає справу про розблокування російських сайтів.

Міністр інформаційної політики Юрій Стець іде у відставку.

Україна не готова виконувати угоду про Асоціацію з ЄС.

Як діятиме безвізовий режим з ЄС для дітей.

У митниці розтлумачили ситуацію із забороною ввезення іноземних товарів.

Історія поневірянь стародавнього "меча вікінгів".

"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт у Афганістані.

Теги: Випуск новин Газпром Державна фіскальна служба Конституційний суд
Джерело: 24 Канал
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