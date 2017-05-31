Підсумковий випуск новин за 19:00: Поразка "Газпрому". Проблеми Конституційного Суду
Випуск новин 20:21, сьогодні 107 Читать новость на русском
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У підсумковому випуску новин 31 травня станом на 19:00 – Стокгольмський арбітраж скасував умову газового контракту 2009 року "бери або плати". Чому робота Конституційного Суду може бути паралізована.
Також у випуску:
На Вінниччині спецпризначенці затримали озброєних рейдерів: 6 поранені та 42 під вартою.
Вищий адміністративний суд України розглядає справу про розблокування російських сайтів.
Міністр інформаційної політики Юрій Стець іде у відставку.
Україна не готова виконувати угоду про Асоціацію з ЄС.
Як діятиме безвізовий режим з ЄС для дітей.
У митниці розтлумачили ситуацію із забороною ввезення іноземних товарів.
Історія поневірянь стародавнього "меча вікінгів".
"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт у Афганістані.
Джерело: 24 Канал
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