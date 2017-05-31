Підсумковий випуск новин за 19:00: Поразка "Газпрому". Проблеми Конституційного Суду

У підсумковому випуску новин 31 травня станом на 19:00 – Стокгольмський арбітраж скасував умову газового контракту 2009 року "бери або плати". Чому робота Конституційного Суду може бути паралізована.

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