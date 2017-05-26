Підсумковий випуск новин за 19:00: Річниця боїв за Донецький аеропорт. Обшуки у суді

У підсумковому випуску новин 26 травня станом на 19:00 – три роки тому розпочалися битви за Донецький аеропорт. НАБУ провело обшуки в Окружному адмінсуді Києва.

Також у випуску: У Києві закінчилися розгляд справ у судах, які обирали запобіжні заходи затриманим екс-податківцям. Як у Броварах на урочистій лінійці чекали на прем’єр-міністра Гройсмана. Українські журналісти показали розкішний маєток олігарха Дмитра Фірташа у Відні. Уряд обрав аудитора НАБУ. На Сицилії розпочався дводенний саміт "Великої сімки".

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