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Підсумковий випуск новин за 19:00: Ситуація у зоні проведення АТО. Санкції проти Януковича

Випуск новин 20:54, сьогодні 138 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 22 травня станом на 19:00 – бойовики за добу 48 разів відкривали вогонь, 2 бійців були поранені. У Верховній Раді пропонують повернутися до питання запровадження персональних санкцій проти Януковича і його оточення.

Також у випуску:

Село на Житомирщині більше 6 місяців без питної води.

У кримських СІЗО за звинуваченнями у диверсійній діяльності перебувають дев’ятеро українців.

Заступнику директора "Національних інформаційних систем" громадянину Росії Ігореві Шувалову заборонили в’їзд в Україну на 5 років.

У Сумах посадили за ґрати представника НАБУ, якого спіймали на хабарі.

Українська команда бере участь у конкурсі інженерних стартапів НАСА.

Теги: Санкції Випуск новин Суми Віктор Янукович Космос НАБУ
Джерело: 24 Канал
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