Підсумковий випуск новин за 19:00: Ситуація у зоні проведення АТО. Санкції проти Януковича

У підсумковому випуску новин за 22 травня станом на 19:00 – бойовики за добу 48 разів відкривали вогонь, 2 бійців були поранені. У Верховній Раді пропонують повернутися до питання запровадження персональних санкцій проти Януковича і його оточення.

Також у випуску: Село на Житомирщині більше 6 місяців без питної води. У кримських СІЗО за звинуваченнями у диверсійній діяльності перебувають дев’ятеро українців. Заступнику директора "Національних інформаційних систем" громадянину Росії Ігореві Шувалову заборонили в’їзд в Україну на 5 років. У Сумах посадили за ґрати представника НАБУ, якого спіймали на хабарі. Українська команда бере участь у конкурсі інженерних стартапів НАСА.

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