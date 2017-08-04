Підсумковий випуск новин за 19:00: Ситуація в зоні АТО. Саакашвілі в Польщі

У підсумковому випуску новин за 4 серпня станом на 19:00 – найагресивніші напади фіксували на Донеччині, на Луганському напрямку неспокійно було біля Новоолександрівки та Станиці Луганської. Михайло Саакашвілі прилетів до Польщі виступити на урочистостях до 73 річниці Варшавського повстання.

Також у випуску: Євросоюз розширив санкції проти Росії через скандал із турбінами Siemens. Один військовий загинув, п'ятеро були поранені під час навчань на полігоні в Київській області. Підозрюваний у хабарництві народний депутат Максим Поляков і досі без електронного браслета.

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