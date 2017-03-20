Підсумковий випуск новин за 19:00: Стрілянина у Рівному. Розслідування ФБР

У підсумковому випуску новин 20 березня станом на 19:00 – у Рівному вночі обстріляли міське управління патрульної поліції. ФБР розслідує втручання Росії у вибори президента США і можливі зв'язки команди Дональда Трампа з Кремлем.

Також у випуску: На Черкащині під час спецоперації із затримання застрелили злочинця. У районі Водяного, що на Донеччині, відбулося бойове зіткнення з ворогом. Представники діаспори обурені законопроектом Порошенка про громадянство. Усі банки з російським держкапіталом в Україні ведуть переговори про продаж.

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