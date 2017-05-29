Підсумковий випуск новин за 19:00: Суд над Януковичем. Зустріч Путіна і Макрона

У підсумковому випуску новин за 29 травня станом на 19:00 – суд переніс підготовче засідання у справі президента-втікача Віктора Януковича. Після переговорів з Володимиром Путіним у Версалі Еммануель Макрон зазначив, що хотів би у рамках "нормандського формату" заслухати доповідь ОБСЄ щодо ситуації на Донбасі.

Також у випуску: СБУ підозрює "Яндекс-Україна" у державній зраді, в офісах компанії відбулися обшуки. Москвою пройшов ураган, жертвами стали щонайменше 11 людей. В Києві внаслідок гідравлічних випробовувань прорвало трубу з гарячою водою.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter