Підсумковий випуск новин за 19:00: Виправдання Міноборони. Захист фермерів від рейдерства

У підсумковому випуску новин за 9 серпня станом на 19:00 – за якість продуктів харчування, які потрапляють в зону АТО, повністю відповідальний виключно постачальник продукції, запевнили в Міноборони. В регіонах створюють оперативні штаби, які пильнуватимуть, щоб в українських фермерів не захоплювали землю та не відбирали врожай.

Також у випуску: Пішла з посади заступниця міністра охорони здоров'я Оксана Сивак. Співробітники НАБУ арештували 7 підозрюваних у розкраданні грошей, виділених на проект "Стіна". Керівник "Укрзалізниці" Войцех Балчун подав у відставку. Потяг "Київ – Ворохта" протаранив легковик на Івано-Франківщині.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter