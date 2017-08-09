Підсумковий випуск новин за 19:00: Виправдання Міноборони. Захист фермерів від рейдерства
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У підсумковому випуску новин за 9 серпня станом на 19:00 – за якість продуктів харчування, які потрапляють в зону АТО, повністю відповідальний виключно постачальник продукції, запевнили в Міноборони. В регіонах створюють оперативні штаби, які пильнуватимуть, щоб в українських фермерів не захоплювали землю та не відбирали врожай.
Також у випуску:
Пішла з посади заступниця міністра охорони здоров'я Оксана Сивак.
Співробітники НАБУ арештували 7 підозрюваних у розкраданні грошей, виділених на проект "Стіна".
Керівник "Укрзалізниці" Войцех Балчун подав у відставку.
Потяг "Київ – Ворохта" протаранив легковик на Івано-Франківщині.
Джерело: 24 Канал
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