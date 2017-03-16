Підсумковий випуск новин за 19:00: Заборона торгівлі з окупантами. Мітинг під КМДА
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У підсумковому випуску новин 15 березня станом на 19:00 – Рада національної безпеки та оборони прийняла рішення припинити торгівлю з ОРДЛО. У Києві водії мітингували під стінами КМДА через ями на столичних дорогах.
Також у випуску:
Нацбанк пропонує РНБО заборонити українським банкам з державним російським капіталом виводи гроші за межі України.
Учасники блокади вітають рішення РНБО та знімати блокади не збираються.
Як виглядають позиції на передовій, які українські війська відбили у бойовиків.
Гість студії – колишній очільник Служби Безпеки України Валентин Наливайченко.
Джерело: 24 Канал
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