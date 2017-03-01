Підсумковий випуск новин за 19:00: Знайдення судді Чауса. Захоплення українських підприємства

У підсумковому випуску новин 1 березня на 19:00 – служитель Феміди Микола Чаус, який ховав гроші у банці, знайшовся у Молдові. Що тепер буде із суддею, якого підозрюють у хабарництві. Лідер бойовиків Олександр Захарченко хоче передати захоплені українські підприємства олігарху-втікачу Курченку.

Також у випуску: Чому жахливі умови, в яких живуть 60 військових на Одещині, ніхто не помічає. Рада суддів заборонила використовувати мантії в акціях протесту. Нові деталі у справі чоловіка, який будучи п’яний за кермом, збив насмерть двох дітей. Екс-міністра доходів та зборів Олександра Клименка захищатиме безкоштовний адвокат. Суд дозволив заочне слідство. Для відновлення українських доріг необхідно 250 мільярдів гривень.

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