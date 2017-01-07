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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Біля Авдіївки сталося бойове зіткнення. Собаки-вбивці

Випуск новин 22:11, сьогодні 451 Читать новость на русском
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У підсумковому випуску новин 7 січня станом на 21:00 – під Авдіївкою на Донеччині українські військові відбили напад ворожих диверсантів. В селі Кучаків Бориспільського району чоловіка до смерті загризли чотири собаки.

Також у випуску:

Негода вирує в Україні.

На Одещині в заметах застрягли кілька десятків автомобілів.

Роковини розстрілу "Шарлі Ебдо": 7 січня зранку до редакції французького сатиричного видання "Шарлі Ебдо" увірвались озброєні нападники.

Як виглядає справжнє українське Різдво.

Теракт на півночі Сирії забрав життя близько 60 людей.

Розвідка США оприлюднила доповідь про втручання Росії в американські вибори.

Різдво на передовій.

Теги: Негода в Україні Одеса США Випуск новин Війна на Донбасі Жертви Теракт Війна у Сирії хакери
Джерело: 24 Канал
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