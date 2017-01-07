Підсумковий випуск новин за 21:00: Біля Авдіївки сталося бойове зіткнення. Собаки-вбивці
Випуск новин 22:11, сьогодні 451 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин 7 січня станом на 21:00 – під Авдіївкою на Донеччині українські військові відбили напад ворожих диверсантів. В селі Кучаків Бориспільського району чоловіка до смерті загризли чотири собаки.
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Джерело: 24 Канал
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