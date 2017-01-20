Підсумковий випуск новин за 21:00: Аномальні платіжки за опалення. Трамп – президент
У підсумковому випуску новин 20 січня за 21:00 годину – у січні киянам прийшли квитанції за опалення з неймовірно великими сумами. Трамп у червоній краватці, Меланія схожа на Джекі Кеннеді, і все на фоні криків "Ганьба!" – як пройшла інавгурація нового Президента США.
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