Підсумковий випуск новин за 21:00: Аномальні платіжки за опалення. Трамп – президент

У підсумковому випуску новин 20 січня за 21:00 годину – у січні киянам прийшли квитанції за опалення з неймовірно великими сумами. Трамп у червоній краватці, Меланія схожа на Джекі Кеннеді, і все на фоні криків "Ганьба!" – як пройшла інавгурація нового Президента США.

Також у випуску: Автобус з пасажирами бойовики обстріляли на Донеччині: чи є жертви. ТІ, хто пройшов Донецький аеропорт: історія кіборга Максима Грищука, який працює в Антикорупційній прокуратурі. Дональд Трамп став 45-им Президентом США: чого очікувати Україні. Сесія Ради закінчилась порожнім залом. У Сумах у маршрутці вибухнули газові балони, машина згоріла дотла. Запорізький прокурор організував наркопритон. Німецький уряд не бачить підстав для повернення Росії до групи країни "Великої вісімки". Як в родині Трампа виявили нащадка українських євреїв, які емігрували до США.

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