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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Антикорупційна реформа. Вкрадене авто поліції

Випуск новин 22:15, сьогодні 53 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 10 серпня станом на 21:00 – НАБУ збирається створити окрему групу, яка розслідуватиме корупцію у військовому секторі та в "Укрзалізниці". Просто з-під носа у поліцейських вкрали їхнє ж авто, злякавши копів гранатою.

Також у випуску:

Патруль ОБСЄ затримали на півгодини на території ОРДО в порушення мінських домовленостей.

Легендарний український рок-гурт "Брати Гадюкіни" готує новий альбом під назвою "Сміх і гріх".

Суд у справі про державну зраду президента-втікача перенесли на 15 серпня.

Одеса прийняла борт з важкопораненими бійцями із зони АТО, четверо – у важкому стані.

Суховантаж з українським екіпажем затримали в Іспанії, їх підозрюють у наркоторгівлі.

Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Корупція Реформи НАБУ Поліція ОБСЄ
Джерело: 24 Канал
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