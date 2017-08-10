Підсумковий випуск новин за 21:00: Антикорупційна реформа. Вкрадене авто поліції

У підсумковому випуску новин за 10 серпня станом на 21:00 – НАБУ збирається створити окрему групу, яка розслідуватиме корупцію у військовому секторі та в "Укрзалізниці". Просто з-під носа у поліцейських вкрали їхнє ж авто, злякавши копів гранатою.

Також у випуску: Патруль ОБСЄ затримали на півгодини на території ОРДО в порушення мінських домовленостей. Легендарний український рок-гурт "Брати Гадюкіни" готує новий альбом під назвою "Сміх і гріх". Суд у справі про державну зраду президента-втікача перенесли на 15 серпня. Одеса прийняла борт з важкопораненими бійцями із зони АТО, четверо – у важкому стані. Суховантаж з українським екіпажем затримали в Іспанії, їх підозрюють у наркоторгівлі.

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