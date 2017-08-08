Підсумковий випуск новин за 21:00: Арешт фігурантів справи "Стіна". Застава Полякова

У підсумковому випуску новин за 8 серпня станом на 21:00 – у справі про розкрадання грошей на проекті "Стіна" затримали 6 осіб, яких підозрюють у привласненні 16 мільйонів гривень. Соломянський суд Києва так і не вирішив, що робити з заставою нардепа Максима Полякова – фігуранта так званої "бурштинової справи".

Також у випуску: За три роки війни, з Донбасу до ЄС виїхало близько 30 тисяч переселенців. Спека знову повертається в Україну. Українських військових годують харчовими відходами. У світі відзначають Міжнародний день котів. На Черкащині презентували унікальний мобільний ветпункт. Солом’янський райсуд столиці відхилив клопотання НАБУ у справі "Ротердам+".

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter