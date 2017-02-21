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ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СУТИЧКИ В КИЄВІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН

Підсумковий випуск новин за 21:00: Арешт Фірташа. Дестабілізація України зі сторони Росії

Винні традиції 22:16, сьогодні 109 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин 21 лютого за 21:00 – австрійський суд дозволив екстрагувати до США мільярдера Дмитра Фірташа. СБУ викрила політичні проекти, які фінансує Росія, аби розколоти Україну зсередини.

Також у випуску:

Помічники нардепів були залучені до проплачених з Москви заходів.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман переконаний, що Україна не може обійтися без антрациту з ОРДЛО.

НАБУ повторно звернуться до суду з клопотанням про заочне розслідування справи судді Миколи Чауса.

Проти депутата Артеменка відкрили кримінальне провадження за пропозицію "здати Крим в оренду Росії".

Медики 59-го військового шпиталю надають допомогу цивільним.

Савченко просить позбавити її депутатської недоторканності.

У Криму арештували активіста Марлена Мустафаєва.

На фронті було поранено одного військового.

Розбійний напад у Кропивницькому – чоловіка з кульовими та ножовими пораненнями госпіталізували.

Теги: Новини Криму Винні традиції Дмитро Фірташ Володимир Гройсман Кропивницький Війна на Донбасі СБУ
Джерело: 24 Канал
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