Підсумковий випуск новин за 21:00: Арешт Фірташа. Дестабілізація України зі сторони Росії
У підсумковому випуску новин 21 лютого за 21:00 – австрійський суд дозволив екстрагувати до США мільярдера Дмитра Фірташа. СБУ викрила політичні проекти, які фінансує Росія, аби розколоти Україну зсередини.
Також у випуску:
Помічники нардепів були залучені до проплачених з Москви заходів.
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман переконаний, що Україна не може обійтися без антрациту з ОРДЛО.
НАБУ повторно звернуться до суду з клопотанням про заочне розслідування справи судді Миколи Чауса.
Проти депутата Артеменка відкрили кримінальне провадження за пропозицію "здати Крим в оренду Росії".
Медики 59-го військового шпиталю надають допомогу цивільним.
Савченко просить позбавити її депутатської недоторканності.
У Криму арештували активіста Марлена Мустафаєва.
На фронті було поранено одного військового.
Розбійний напад у Кропивницькому – чоловіка з кульовими та ножовими пораненнями госпіталізували.
Вибір редакції
- vkontakte