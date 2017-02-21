Підсумковий випуск новин за 21:00: Арешт Фірташа. Дестабілізація України зі сторони Росії

У підсумковому випуску новин 21 лютого за 21:00 – австрійський суд дозволив екстрагувати до США мільярдера Дмитра Фірташа. СБУ викрила політичні проекти, які фінансує Росія, аби розколоти Україну зсередини.

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