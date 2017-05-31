Підсумковий випуск новин за 21:00: Ботулізм в Україні. Стрілянина на ринку Харкова

У підсумковому випуску новин 31 травня станом на 21:00 – уже четвертий випадок ботулізму зареєстровано в Україні цього тижня: зараз за життя постраждалої жінки борються медики на Херсонщині. Боротьба з продавцем полуниці: на одному з місцевих ринків Харкова постріл у повітря зробив старший інспектор спецбатальйону "Харків-1".

Також у випуску: Про добу повної тиші на фронті домовились українська сторона та незаконні збройні формування. Заборона українцям купувати товари в Інтернет-магазинах виявилася фейком. Російські сайти можуть розблокувати. Помер Блаженніший Любомир Гузар. Стокгольмський арбітраж задовольнив головні вимоги Києва у газовій суперечці. Рік сміттєвої блокади Львова. Замкнене коло Конституційного суду.

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