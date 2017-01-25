Підсумковий випуск новин за 21:00: Чия "Укрзалізниця". Осквернений меморіал

У підсумковому випуску новин 25 січня за 21:00 годину – в уряді виникла суперечка про те, кому має підпорядковуватися "Укрзалізниця". У Биківні осквернили меморіал загиблим від рук НКВС українцям та полякам.

Також у випуску: У Луганській області заблокували залізницю в бік тимчасово окупованої території. На Донеччині троє дітей при живих батьках жили у холод, бруді і без медичної допомоги. Суд ЄС визнав, що Росія постачає озброєння на Донбас. Бойовики близько 15:00 години з "Градів" обстріляли Красногорівку, що на Донеччині. Вони випустили по мирних мешканцях щонайменше 4 ракети. 80 тисяч курей на Херсонщині заморили голодом.

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