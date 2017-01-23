Підсумковий випуск новин за 21:00: День Соборності в Україні. Перші герої Небесної сотні
Випуск новин 22:08, 22 січня 221 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин 22 січня за 21:00 – 22 січня Україна відзначила День Соборності – патріотичні акції об’єднали найвіддаленіші куточки країни.
Також у випуску:
22 січня 2014 року в історію Україну увійшло, як кривавий День соборності. Саме тоді загинули перші герої Небесної сотні.
Трамп розкритикував журналістів.
Нардеп Антон Геращенко поділився деталями замаху на себе.
Смертоносний шторм накрив південь США.
Джерело: 24 Канал
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