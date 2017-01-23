Підсумковий випуск новин за 21:00: День Соборності в Україні. Перші герої Небесної сотні

У підсумковому випуску новин 22 січня за 21:00 – 22 січня Україна відзначила День Соборності – патріотичні акції об’єднали найвіддаленіші куточки країни.

Також у випуску: 22 січня 2014 року в історію Україну увійшло, як кривавий День соборності. Саме тоді загинули перші герої Небесної сотні. Трамп розкритикував журналістів. Нардеп Антон Геращенко поділився деталями замаху на себе. Смертоносний шторм накрив південь США.

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