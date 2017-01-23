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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Підсумковий випуск новин за 21:00: День Соборності в Україні. Перші герої Небесної сотні

Випуск новин 22:08, 22 січня 221 Читать новость на русском
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У підсумковому випуску новин 22 січня за 21:00 – 22 січня Україна відзначила День Соборності – патріотичні акції об’єднали найвіддаленіші куточки країни.

Також у випуску:

22 січня 2014 року в історію Україну увійшло, як кривавий День соборності. Саме тоді загинули перші герої Небесної сотні.

Трамп розкритикував журналістів.

Нардеп Антон Геращенко поділився деталями замаху на себе.

Смертоносний шторм накрив південь США.

Теги: Випуск новин Київ Небесна сотня Євромайдан Історія
Джерело: 24 Канал
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