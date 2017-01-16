Підсумковий випуск новин за 21:00: Деталі трагедії в Олевську. Репетиція інавгурації Трампа

У підсумковому випуску новини 16 січня станом на 21:00 годину – у місті Олевськ виникла стрілянина – одна людина загинула, ще шестеро поранені.

Також у випуску: Молодих прокурорів відібрали у відкритому конкурсі. На Тернопільщині вони загризли стареньку жіночку. Рік тому "кіборги" почали виходити з Донецького аеропорту. Обмовка за Фройдом від Пашинського.

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