Підсумковий випуск новин за 21:00: Дивний жест доброї волі від бойовиків. Ситуація на фронті
Випуск новин 22:04, сьогодні 370 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин 26 грудня станом на 21:00 – бойовики готові передати Україні через Надію Савченко двох полонених жінок.
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Джерело: 24 Канал
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