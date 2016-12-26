Підсумковий випуск новин за 21:00: Дивний жест доброї волі від бойовиків. Ситуація на фронті

У підсумковому випуску новин 26 грудня станом на 21:00 – бойовики готові передати Україні через Надію Савченко двох полонених жінок.

Також у випуску: За минулу добу на Донбасі зазнали поранень 5 українських бійців. Петро Порошенко підписав закон про державний бюджет на 2017 рік. Чим для України може обернутись погіршення дипломатичних стосунків з Ізраїлем. На Закарпатті, на залізничній колії, пес два дні прикривав собою іншу травмовану собаку. Піаніст-екстреміст зіграв в Авдіївці. На місці катастрофи російського Ту-154 у Чорному морі рятувальники знайшли ще два тіла.

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