Підсумковий випуск новин за 21:00: ФСБ з бойовиками затримали українців, незгодних з окупацією

У підсумковому випуску новин 2 січня станом на 21:00 – на окупованій Луганщині ФСБ з бойовиками затримують українців, які незгодні з окупацією.

Також у випуску: Ситуація в зоні АТО. В Києві попрощалися з бійцем із позивним "Козак". Міністр закордонних справ Павло Клімкін поїде на Донбас разом з новим главою ОБСЄ Себастьяном Курцом 3 січня. Які нововведення 2017 року вже набрали чинності. Файлообмінник Ex.ua відновив роботу на новому домені. Біля Львова згорів музей-криївка УПА. Поліція продовжує пошуки підозрюваних в теракті в Стамбулі.

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