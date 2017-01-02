Підсумковий випуск новин за 21:00: ФСБ з бойовиками затримали українців, незгодних з окупацією
Випуск новин 21:59, сьогодні 373 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин 2 січня станом на 21:00 – на окупованій Луганщині ФСБ з бойовиками затримують українців, які незгодні з окупацією.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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