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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ

Підсумковий випуск новин за 21:00: ФСБ з бойовиками затримали українців, незгодних з окупацією

Випуск новин 21:59, сьогодні 373 Читать новость на русском
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У підсумковому випуску новин 2 січня станом на 21:00 – на окупованій Луганщині ФСБ з бойовиками затримують українців, які незгодні з окупацією.

Також у випуску:

Ситуація в зоні АТО.

В Києві попрощалися з бійцем із позивним "Козак".

Міністр закордонних справ Павло Клімкін поїде на Донбас разом з новим главою ОБСЄ Себастьяном Курцом 3 січня.

Які нововведення 2017 року вже набрали чинності.

Файлообмінник Ex.ua відновив роботу на новому домені.

Біля Львова згорів музей-криївка УПА.

Поліція продовжує пошуки підозрюваних в теракті в Стамбулі.

Теги: Теракт у Стамбулі Війна на Донбасі Випуск новин Туреччина Жертви Львів Київ
Джерело: 24 Канал
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