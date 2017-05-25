Підсумковий випуск новин за 21:00: Гучна заява Трампа. Плідна робота ГПУ

У підсумковому випуску новин за 24 травня станом на 21:00 – Дональд Трамп на зустрічах з італійськими президентом та прем'єр-міністром заявив, що Росія повинна відповідати за свої дії в Криму і на Донбасі. Генпрокуратура проводить обшуки за місцем проживання колишніх посадових осіб "ПриватБанку" та в юридичних структурах.

Також у випуску: Бойовики обстріляли околиці Авдіївки. Звіт очільника НАБУ. Співробітники Нацполіції та військової прокуратури провели понад 400 обшуків у 15 областях. ГПУ оголосила підозру екс-депутату Олександру Грановському. Юрій Луценко відзвітував у Верховній раді про результати річної роботи.

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